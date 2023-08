Frana in zona montuosa in Georgia, almeno 11 morti e 35 dispersi

Almeno 11 persone sono rimaste uccise e almeno altre 35 a risultano disperse in conseguenza di una frana avvenuta nella regione montagnosa di Racha, nel nord-ovest della Georgia. Lo fanno sapere il ministero dell'Interno di Tbilisi.

Dei morti accertati, due sono stati estratti dal fango in serata, gli altri quattro questa mattina.

Secondo il ministero dell'Interno, un totale di 210 persone sono state evacuate dalla zona del disastro dall'inizio delle operazioni. Evacuato alche il resort di lusso 'Sunset Shovi' in cui fino a ieri pomeriggio soggiornava la famiglia del sindaco di Tbilisi ed ex giocatore del Milan, Kakhaber Kaladze, riporta la TV.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA