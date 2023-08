De Meo, 'in Ue estremisti dell'elettrico, esiste altro'

"A Bruxelles c'è un gruppo di estremisti dell'elettrico che non si rende conto - o non vuole farlo - di quanto il futuro sia complesso". Così il ceo di Renault e presidente dell'Acea, Luca De Meo, critica la posizione dell'Europa sull'evoluzione del settore automobilistico. "Non bisogna limitarsi alla foto del futuro - sottolinea - ma guardare il video: solo così si capisce il percorso che le nuove tecnologie dovranno compiere nei prossimi anni". Autocritica anche all'associazione dei costruttori europei di auto che "ha mancato di coraggio nel comunicare le alternative all'elettrico e nello spiegare come gli efuel, ad esempio, potrebbero da subito essere disponibili".



