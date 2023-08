Aiea, nessun esplosivo su tetti centrale di Zaporizhzhia

Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica non hanno trovato mine o esplosivi sui tetti degli edifici dei reattori dell'Unità 3 e dell'Unità 4 e delle sale turbine della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya, dopo averne avuto accesso ieri pomeriggio. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi in una nota. A seguito di ripetute richieste, precisa infatti il comunicato, il team ha avuto libero accesso ai tetti delle due unità del reattore e ha potuto anche vedere chiaramente i tetti delle sale turbine. Il team continuerà le sue richieste per visitare i tetti delle altre 4 unità".



