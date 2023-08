Donald Trump continua ad attaccare a poche ore dalla sua comparizione in tribunale a Washington. "Mi serve un'altra incriminazione per assicurarmi la vittoria", ha tuonato sul suo social media Truth. "Ora sto andando a Washington per essere arrestato per aver contestato un'elezione corrotta, truccata e rubata. E' un grande onore, mi arrestano per voi", ha proseguito il tycoon rivolgendosi ai suoi sostenitori.



