Scontro tra imbarcazioni, turista inglese morta in Campania

Una turista inglese di 44 anni è morta in Costiera Amalfitana a seguito di un grave incidente avvenuto nello specchio d'acqua antistante il fiordo di Furore.

La donna si trovava con la sua famiglia a bordo di un motoscafo con conducente che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un veliero turistico che portava in gita alcune decine di persone. L'impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare in mare la turista che è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, ma la gravità delle ferite ne ha causato il decesso. Il marito è rimasto ferito in modo lieve, incolumi i due figli della coppia. Nessuno dei passeggeri del veliero turistico, a quanto si è appreso, ha riportato conseguenze. Sono in corso le indagini per appurare cause e responsabilità dell'incidente.



