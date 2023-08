Il leader della giunta militare golpista in Niger, Abdourahmane Tchiani, ha detto in un discorso trasmesso dalla tv e citato dalla Bbc che il suo governo non cederà né alle pressioni regionali né a quelle internazionali per rimettere al suo posto il presidente eletto e rovesciato la scorsa settimana, Mohamed Bazoum.



