L'Ue allunga la black list di individui e entità bielorussi

Il Consiglio Ue ha formalmente adottato l'inserimento nella black list europea di 38 nuovi individui e tre nuove entità della Bielorussia per il suo coinvolgimento nella "guerra illegale" della Russia contro l'Ucraina e per "i continui abusi dei diritti umani" all'interno del Paese. "Abbiamo adottato nuove sanzioni in reazione alle continue, sistematiche, diffuse e gravi violazioni dei diritti umani e alla brutale repressione contro tutti i segmenti della società bielorussa da parte del regime illegittimo di Lukashenko", ha sottolineato l'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell. Le sanzioni entrano in vigore da oggi.



