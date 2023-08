La Corea del Nord conferma la custodia del soldato americano

La Corea del Nord ha confermato di avere in custodia Travis King nella sua prima risposta alle richieste di informazioni sul luogo in cui si trova il soldato americano, ha informato il comando delle Nazioni Unite.

Il soldato di 23 anni aveva attraversato il confine dalla Corea del Sud il 18 luglio durante una visita guidata. Il comando dell'Onu, che sovrintende alla tregua della guerra di Corea, ha dichiarato che per ora non fornirà ulteriori dettagli sulla risposta ricevuta da Pyongyang per "non interferire con gli sforzi per riportarlo a casa".

L'informazione dalla Corea del Nord arriva dieci giorni dopo l'annuncio da parte del Comando Onu dell'avvio di "colloqui con l'esercito popolare coreano attraverso il meccanismo dell'armistizio" fra le due Coree, che nel 1953 pose fine alle ostilità dopo la guerra di Corea, sul quale vigilano le Nazioni Unite. Il soldato di seconda classe Travis King, 23 anni, fidanzato, dopo essere stato in carcere per due mesi a causa di una rissa fra ubriachi in una discoteca e un alterco con la polizia locale di Seul, era tornato in libertà il 10 luglio scorso con l'accusa di "aggressione" ed era stato scortato all'aeroporto per fare ritorno negli Stati Uniti per un'udienza disciplinare. Stava per essere rimpatriato quando è fuggito dall'aeroporto dopo i controlli di sicurezza, per unirsi a una visita turistica presso la Joint Security Area di Panmunjom, l'area smilitarizzata che fa da cuscinetto tra le due Coree. Là il soldato avrebbe poi lasciato il gruppo turistico al quale si era unito per attraversare illegalmente il confine con la Corea del Nord.



