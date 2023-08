Cnn, per il 70% dei repubblicani vittoria di Biden è illegittima

Il 69% dei repubblicani o simpatizzanti repubblicani ritiene che la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020 fosse illegittima. Lo rivela un sondaggio della Cnn nel giorno in cui Donald Trump comparirà in tribunale proprio per il suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill e nel tentativo di ribaltare i risultati del voto. Il dato è in aumento rispetto al 63% all'inizio dell'anno. Di questo 69%, il 39% ritiene che ci siano prove concrete che le elezioni siano state truccate, mentre il 30% ha soltanto il "sospetto".



