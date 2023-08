Anpal, 108mila con Rdc hanno avuto politica attiva lavoro

Su 257.629 beneficiari di Reddito di cittadinanza iscritti al programma Gol, 108.289 sono stati coinvolti in misure di politica attiva come corsi di formazioni, orientamento o avviamento al lavoro, una percentuale del 42%. Si evince dall'ultimo report Anpal sul programma Garanzia occupabilità lavoratori, con dati al 30 giugno. I percettori di Reddito sono la fascia dei presi in carico più lontani dal mercato del lavoro con appena il 12,1% degli iscritti al programma che rientrano nel livello 1 (reinserimento lavorativo) e la maggior parte (55,9%) rientra nel livello tre (riqualificazione).



