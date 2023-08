Volo Milano-New York colpito dalla grandine, aperta un'inchiesta

Sarà un'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) a fare luce su quanto accaduto il 24 luglio quando un aereo appena decollato da Malpensa e diretto a New York è stato investito da una violenta grandinata che gli ha sostanzialmente bucato il muso. Una situazione che ha spinto l'equipaggio a dirigersi verso lo scalo di Fiumicino per un atterraggio di emergenza. Il Boeing 767 della Delta Air Lines si era alzato in volo mentre una tempesta di pioggia, grandine e vento si stava abbattendo su Milano e sulla Brianza. Una giornata terribile per il capoluogo lombardo con la metropolitana chiusa, linee dei tram deviate, alberi e pannelli nelle stazioni divelti dal nubifragio.

L'Ansv spiega in una nota che "dopo aver effettuato, con la collaborazione del personale tecnico" della compagnia aerea, "un approfondito ed esteso esame dei danni riportati dal Boeing 767-300ER marche di identificazione N189DN, ha deciso di aprire una inchiesta di sicurezza, classificando l'evento come incidente".



