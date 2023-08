Via libera definitiva dall'Aula del Senato al ddl di delega al governo per la riforma fiscale, già approvato dalla Camera e collegato alla manovra di finanza pubblica. I voti favorevoli sono stati 110, i contrari 60, e nessun astenuto.

Il provvedimento tornerà a Montecitorio in terza lettura dopo le modifiche apportate dalla commissione Finanze del Senato.





