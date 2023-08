Usa, Trump assicura: nel 2024 vinceremo la Casa Bianca

"Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca e renderemo l'America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano da sinistra e da destra, i marxisti, i comunisti e i fascisti, ma noi non solo sopravviveremo, saremo più forti che mai. Abbiamo vinto nel 2016, abbiamo avuto un'elezione truccata nel 2020 e vinceremo" nel 2024. Lo afferma l'ex presidente Donald Trump in un messaggio video, poco dopo la sua terza incriminazione. Se condannato in seguito a quest'ultima per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, Trump rischia un massimo di 55 anni di reclusione. Le incriminazioni contro l'ex presidente americano, così come le eventuali condanne, non lo escludono dal correre per la Casa Bianca. Per il tycoon l'incriminazione sul caso del 6 gennaio è la terza in quattro mesi, per un totale di 78 capi di accusa.



