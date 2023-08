Ucraina, droni russi contro porto nell'oblast di Odessa: danni

Un attacco di droni esplosivi russi ha danneggiato le infrastrutture portuali e provocato incendi nell'oblast di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo ha annunciato stamattina il governatore regionale Oleg Kiper. "A causa dell'attacco sono scoppiati incendi nelle strutture portuali e nelle infrastrutture industriali della zona e un ascensore è stato danneggiato", ha scritto Kiper su Telegram. Al momento non vengono segnalati feriti.

"L'obiettivo evident del nemico erano le infrastrutture portuali e industriali della regione. Le forze di difesa aerea hanno lavorato instancabilmente per quasi tre ore", ha spiegato il governatore. Le forze russe hanno ripetutamente colpito i porti ucraini del Mar Nero nelle ultime settimane, in particolare a Odessa, da dove il grano ucraino veniva precedentemente esportato nel resto del mondo. Questi bombardamenti sono iniziati dopo che la Russia il 17 luglio ha messo fine a un accordo, sotto l'egida dell'Onu e della Turchia, che aveva consentito l'esportazione di 33 milioni di tonnellate di cereali ucraini, nonostante l'invasione russa. Da allora i piccoli porti fluviali sul Danubio, Reni e Izmail, nella regione di Odessa al confine con la Romania, sono diventati la principale via d'uscita per i prodotti agricoli ucraini. Ma anche questi porti sono diventati obiettivi: il 24 luglio quello di Reni è stato attaccato dalla Russia usando i droni.



