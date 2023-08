Ucraina: attacchi a Kiev e in Odessa, allarme in 5 regioni

I sistemi di difesa aerea sono entrati in azione questa notte contro droni russi a Kiev e nella circostante regione della capitale ucraina, così come nell'oblast meridionale di Odessa. Lo rendono noto i media locali, aggiungendo che l'allarme antiaereo è scattato anche nelle regioni di Vinnytsia, Zhytomyr e Chernihiv.

"Le difese aeree sono in azione nella capitale e nella regione", ha detto sul suo canale Telegram l'amministrazione militare di Kiev citando il suo capo Sergey Popko che ha parlato di attacchi portati con droni di fabbricazioni iraniana. Il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko ha successivamente annunciato che i detriti di un velivolo senza pilota sarebbero caduti nel distretto di Solomyan danneggiando un edificio non residenziale e in quello di Sviatoshynskyi. Il leader dell'amministrazione militare della regione di Odessa, Oleg Kiper, ha affermato che anche le difese aeree nel suo oblast erano attive. Media locali hanno riferito di esplosioni udite nella città di Izmail.





