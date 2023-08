Opposizioni depositano mozione su Regeni, 'chiediamo verità

"Continuiamo a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Abbiamo depositato in Parlamento una mozione per tenere accesi i riflettori su un caso sanguinario di violazione dei diritti umani". Lo scrive in una nota il senatore Francesco Verducci, primo firmatario della mozione, insieme al capogruppo Francesco Boccia e a tutti i senatori PD, il capogruppo M5s Patuanelli, il capogruppo Avs De Cristofaro, la capogruppo delle Autonomie Unterberger, il senatore Ivan Scalfarotto del Gruppo Az-Iv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA