Obama avverte Biden, 'Trump è forte, non sottovalutarlo'

- WASHINGTON, 02 AGO - L'ex presidente Barack Obama, durante un pranzo privato con Joe Biden a fine giugno, ha espresso preoccupazione per i punti di forza politici di Donald Trump. Lo rivela il Washington Post.

Nell'incontro, che si è svolto alla Casa Bianca, Obama avrebbe avvertito il suo ex vice presidente di non sottovalutare il seguito estremamente fedele del tycoon, un sistema di media conservatori a suo favore e, infine, la polarizzazione degli Stati Uniti. L'ex presidente, riferiscono fonti informate, sarebbe preoccupato che i democratici non prendano abbastanza sul serio la forza di Trump.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA