Mattarella a Torino al premio del Sermig al fratello Piersanti

Un premio alla memoria di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia nel 1980, è stato consegnato oggi a Torino nelle mani del giovane nipote, Giovanni Argiroffi, alla presenza del presidente della Repubblica e fratello di Piersanti, Sergio Mattarella. E' avvenuto nella parte privata del viaggio torinese di Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, che si è recato, come spesso accade nelle sue visite nel capoluogo, a salutare l'amico Ernesto Olivero, fondatore del Sermig (Servizio missionario giovani), che proprio oggi ha festeggiato i quarant'anni della propria sede nell'Arsenale della pace, l'ex arsenale militare di Torino. Il Sermig ha assegnato a Piersanti Mattarella il premio Artigiano della pace, che viene attribuito ogni anno per "sottolineare l'esempio di testimoni e personalità e il loro impegno nella costruzione del bene comune" spiega lo stesso Sermig.

L'attribuzione del premio, che non ha una data precisa ogni anno, ma che il Sermig ha deciso nel 2023 di fare coincidere con il 40/o anniversario della nascita dell'Arsenale della pace, è avvenuta di fronte a circa duecento persone, tra cui molti giovani che trascorrono al Sermig un periodo di formazione e di servizio, insieme a personale e a volontari. In un momento informale sono stati i volontari a ripercorrere i quarant'anni di storia dell'Arsenale della pace e a raccontare ai ragazzi la figura di Piersanti Mattarella, in un clima di silenzio e di emozione, in cui lo stesso Mattarella ha pronunciato parole di testimonianza e il proprio ringraziamento.



