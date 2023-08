La Nigeria ha tagliato l'energia elettrica al Niger

- NIAMEY, 02 AGO - La Nigeria ha interrotto la fornitura di elettricità al Niger in linea con le sanzioni decise dai Paesi vicini dell'Africa occidentale dopo il colpo di stato militare che ha deposto il presidente eletto Mohamed Bazoum. Lo si è appreso da una fonte vicina alla direzione della Compagnia Nigeriana dell'Elettricità. "La Nigeria ha disconnesso da ieri (martedì) la linea ad alta tensione che porta l'elettricità in Niger", ha detto la fonte. Il Paese dipende per il 70% delle sue forniture energetiche dalla Nigeria.



