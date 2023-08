Il Papa, gli scandali deturpano il volto della Chiesa

Nuovo appello del Papa contro la pedofilia. Nell'incontro con i vescovi e i sacerdoti del Portogallo ha sottolineato la "delusione" e la "rabbia" che "alcuni nutrono nei confronti della Chiesa, talvolta per la nostra cattiva testimonianza e per gli scandali che ne hanno deturpato il volto, e che chiamano a una purificazione umile e costante, a partire dal grido di dolore delle vittime, sempre da accogliere e da ascoltare". Un'indagine in Portogallo ha portato alla luce 4800 casi di abusi nei confronti dei minori negli ultimi settant'anni. Il Papa ha invitato a non restare "impigliati nelle reti della rassegnazione e del pessimismo".





