Golpisti, 'francesi non hanno motivo di lasciare il Niger'

- NIAMEY, 02 AGO - Il generale Abdourahamane Tiani, capo della giunta militare che ha preso il potere a Niamey, ha affermato che i francesi "non hanno alcun motivo oggettivo per lasciare il Niger", in un momento in cui diverse centinaia di loro vengono evacuati. I cittadini francesi "non sono mai stati oggetto della minima minaccia" e non hanno "alcun motivo oggettivo per lasciare il Niger", ha detto il generale Tiani in un discorso in tv alla vigilia della festa dell'indipendenza del Paese, ex colonia francese.

Tiani ha inoltre respinto "categoricamente" le sanzioni dell'Ecowas, affermando che non si "piegherà alle minacce".



