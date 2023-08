Fitto vede magistrati C.Conti, 'dialogo su attuazione Pnrr'

Le responsabilità erariale degli amministratori pubblici e i controlli della Corte dei conti sul Pnrr sono stati i temi al centro dell'incontro tra il ministro Raffaele Fitto e una delegazione dell'associazione Magistrati della Corte dei conti composta dalla presidente Paola Briguori, la vicepresidente Adelisa Corsetti e i consiglieri Cristina Razzano e Davide Vitale.

"Entrambe le parti hanno auspicato - si legge in una nota della magistratura contabile - l'apertura di un dialogo per la corretta attuazione dei programmi di spesa evitando sprechi di denaro pubblico. Particolare attenzione è stata posta sul cosiddetto scudo erariale, per le limitazioni all'azione di responsabilità".



