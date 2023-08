L'uomo armato che ha massacrato 11 persone nella sinagoga di Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 2018 è stato condannato alla pena di morte. Si è trattato del più cruento attacco antisemita nella storia americana. La pena di morte per Robert Bowers, 50 anni, dovrebbe essere eseguita per l'ottobre 2027, secondo la Cnn.



