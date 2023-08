++ Mimit, prezzi medi benzina e diesel saldamente sotto 2 euro +

"I costi medi di benzina e diesel self registrati alle ore 8.00 di oggi, lungo la rete stradale e autostradale nazionale, sono rimasti sostanzialmente stabili e saldamente al di sotto dei 2 euro al litro, replicando di fatto i valori registrati nel corso della mattinata di ieri, giorno in cui è entrato in vigore l'obbligo di esposizione dei prezzi medi". E' quanto si legge in una nota del Mimit.

"Con riferimento ai prezzi in vigore alle ore 8.00 di oggi, 2 agosto - spiega il ministero - il prezzo medio nazionale stradale della benzina self si attesta a 1,922 euro al litro (+0,007 rispetto a ieri e quello del gasolio self a 1,781.





