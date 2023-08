Dossier Camere, 'mancano coperture per misure Pnrr escluse'

L'ultimo rapporto del governo sul Pnrr individua misure da definanziare per complessivi 15,9 miliardi, ma non specifica "quali saranno gli strumenti e le modalità attraverso i quali sarà mutata la fonte di finanziamento delle risorse definanziate dal Pnrr". Lo rileva un dossier di monitoraggio del Parlamento sul Piano. "La determinazione di tali strumenti e modalità appare opportuna soprattutto" per i progetti più avanzati, osserva l'analisi, in cui si riconosce tuttavia che "una indicazione, seppur di massima, delle fonti alternative di finanziamento è contenuta nella terza Relazione" sull'attuazione del Pnrr.



