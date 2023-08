Anac, dopo nuovo codice contratti pubblici più che dimezzati

Frenata dei contratti pubblici a luglio dopo l'introduzione del nuovo Codice Appalti. Lo segnala l'Anac che spiega come, guardando gli importi, "per quanto concerne le forniture a luglio ne sono state avviate circa 1/4 di quelle realizzate nel mese di giugno. Per i lavori il calo è ancora più marcato: circa 1/7 di quelli registrati a giugno. Per i servizi poco più di un quinto". Se invece si parte dal numero degli affidamenti, spiega l'autorità, i contratti pubblici sono più che dimezzati, anche tenendo conto anche delle richieste di Cig non ancora perfezionate.



