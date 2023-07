Quotazioni del petrolio in lieve calo in avvio di settimana. Il greggio Wti resta sopra quota 80 dollari al barile ma cede lo 0,37% a 80,28 dollari mentre il Brent del Mare del nord passa di mano a 84,55 dollari al barile in calo dello 0,52%.



