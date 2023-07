Mef, 'obiettivi Pil ancora alla portata, politiche prudenti'

Il dato negativo sul Pil italiano nel secondo trimestre "allo stato non influisce sulla previsione annua formulata nel Def; questo obiettivo di crescita è ancora pienamente alla portata e si continuerà a perseguirlo con le politiche economiche di responsabilità prudente apprezzate e riconosciute come valide in ambito internazionale".

Lo afferma il ministero dell'Economia commentando il calo dello 0,3% rilevato dall'Istat.

"Il governo - sottolinea il Mef - continuerà ad operare per assicurare l'attuazione degli investimenti pubblici e del Pnrr a sostegno della crescita e per favorire l'ulteriore discesa dell'inflazione".



