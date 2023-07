Barbie si conferma reginetta degli incassi al cinema

La rivoluzione rosa di Barbie continua a macinare incassi e rimane in vetta al box office per la seconda settimana consecutiva. Seppure in calo rispetto allo scorso weekend, la bambola in carne e ossa guadagna quasi cinque milioni e mezzo (portandosi a oltre 18 milioni), tenendo a debita distanza tutti gli altri, in un quartetto di testa che non segna variazioni.

Al secondo posto, infatti, con poco più di mezzo milione, c'è Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte uno (in tre settimane ha superato i 4 milioni). Al terzo posto stabile Indiana Jones e il quadrante del destino con 240mila euro (5,7 milioni in 5 settimane), mentre sul quarto gradino del podio c'è ancora Elemental con 218.109 (e 5,7 milioni in 6 settimane).

Seguono due nuove uscite, la commedia Papà Scatenato con protagonista Robert De Niro (110mila euro) e Il castello nel cielo, il film di animazione del 1986 di Hayao Miyazaki (94mila euro). Una novità anche in ottava posizione con Hai mai avuto paura? un fantasy horror di Ambra Principato (62mila euro).

Rispetto a una settimana fa il botteghino ha segnato -27%, passando dai 9 milioni 973mila euro di incasso ai 7 milioni 288mila di questo weekend.



