Vigili del fuoco greci, 'gli incendi sono quasi sotto controllo'

(ANSA-AFP) - ATENE, 29 LUG - I grandi incendi boschivi che hanno devastato varie parti della Grecia sono per lo più sotto controllo, secondo i vigili del fuoco, secondo i quali sono in corso di spegnimento "roghi isolati", mentre non ci sarebbero più "fronti attivi" nelle principali aree colpite: le isole di Corfù e di Rodi e la regione della Tessaglia, nel centro del Paese, dove migliaia di persone sono state evacuate, 20.000, fra cui molti turisti, solo da Rodi.

Almeno 460 pompieri restano però attivi nelle aree colpite: "Non ci sarà alcuna smobilitazione di forze fino a quando gli episodi maggiori non saranno completamente estinti", dice una nota dei vigili del fuoco.

L'Osservatorio di Atene stima che le fiamme in questi giorni abbiano distrutto nel Paese quasi 50.000 ettari di foresta e macchia mediterranea. Almeno due piloti di aerei antincendio sono morti martedì scorso sull'isola di Eubea. (ANSA-AFP).



