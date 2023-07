Putin, consegne gratis grano russo a Paesi africani in 3-4 mesi

"Le consegne gratuite di grano russo ai paesi africani più poveri inizieranno entro i prossimi 3-4 mesi". Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin rispondendo alle domande dei giornalisti dopo l'incontro con i leader africani a San Pietroburgo.

"Affinché i paesi più poveri non soffrano davvero, in modo che non ci siano motivi per accusarci di essere colpevoli della difficile situazione dei paesi più poveri" dell'Africa, "abbiamo detto che siamo pronti a iniziare a fornire grano a questi paesi più poveri gratuitamente, per motivi umanitari. Inizieremo a consegnare 25.000-50.000 tonnellate entro 3-4 mesi", ha affermato Putin. Lo riporta la Tass.

Il presidente ha anche setto che "personaggi maligni provano a bloccare l'esportazione di grano e fertilizzanti russi ma falliscono, La Russia va avanti".



