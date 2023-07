Cade un elicottero militare australiano, 4 dispersi

Un elicottero dell'esercito australiano si è schiantato in mare durante una esercitazione militare in corso con gli Stati Uniti, e i quattro occupanti risultano dispersi: lo ha annunciato il ministro della Difesa Richard Marles.

Il velivolo, un Taipan MRH-90 di fabbricazione europea, è precipitato ieri. "Mentre vi parliamo, i quattro membri dell'equipaggio non sono stati ancora trovati", ha detto Marles 12 ore dopo l'incidente. Le manovre militari in corso tra Washington e Canberra sono state sospese.

Il ministro ha precisato che l'elicottero stava svolgendo una missione di addestramento che ha coinvolto due velivoli e che, non appena il primo è caduto in mare, il secondo ha effettuato un'operazione di ricerca e soccorso. L' operazione è continuata nella mattinata di sabato.

"Le nostre speranze e i nostri pensieri sono con l'equipaggio e le loro famiglie", ha detto Marles in una conferenza stampa.

A inizio anno un elicottero dello stesso modello è precipitato in mare, nel sud-est dell'Australia, senza provocare feriti.

L'incidente è occorso mentre si stanno svolgendo incontri ad alto livello nella vicina Brisbane, capitale del Queensland, tra i ministri della Difesa e degli Esteri australiani e statunitensi. Un simile vertice tra Australia e Stati Uniti non si svolgeva dal 2019.



