Tedua sempre in vetta tra gli album più venduti

Inarrestabile Tedua. Per l'ottava settimana consecutiva il rapper si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana con La Divina Commedia, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Rispetto a sette giorni fa, rimangono invariati tutti i primi sei posti della top ten, segno di un periodo piuttosto immobile nella discografia come è notoriamente quello estivo. Al secondo posto troviamo dunque 10, il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire che riunisce 20 protagonisti della scena urban italiana; al terzo Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari, impegnati in queste settimane con il loro primo tour negli stadi. Quarta piazza per Geolier con Il Coraggio dei Bambini - Atto II, davanti a Prisma, terzo capitolo della trilogia Materia di Marco Mengoni. Sesto gradino per Lazza con Sirio, il più longevo in classifica (68 settimane).

La prima e unica sorpresa è rappresentata in settima posizione dal ritorno dei Blur, dopo 8 anni di silenzio, con The Ballad of Darren, nono album in studio della band britannnica, che conquista la vetta tra i vinili. Chiudono Blanco con Innamorato, Shiva con Santana Season e la coppia Irama e Rkomi con No Stress.



