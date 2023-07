Gentiloni, 'sul Pnrr due passi avanti importanti per Roma'

"Oggi compiamo due importanti passi avanti con l'attuazione del piano di ripresa e resilienza dell'Italia".

Lo afferma il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, commentando il via libera della Commissione europea alla terza rata del Pnrr.

"Una volta completate le procedure necessarie, l'Italia riceverà 18,5 miliardi di euro per continuare a sostenere lo sviluppo economico del Paese in questi tempi difficili. Nel frattempo, la nostra valutazione positiva delle modifiche mirate agli impegni per la quarta rata aprirà la strada all'Italia per presentare tale richiesta dopo la pausa estiva", sottolinea Gentiloni.



