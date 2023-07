Formiche su anziana a pronto soccorso dell'Inrca di Ancona

Portata al punto di primo intervento dell'Inrca di Ancona, dopo due notti passate in osservazione viene trovata con addosso delle formiche. E' successo ad una 88enne: ad accorgersene una badante, appena abbassato il lenzuolo che la copriva. La donna avrebbe fotografato le condizioni dell'anziana e informato i familiari, che si sono rivolti ai carabinieri. C'è già stato un controllo del Nas e la direzione dell'istituto ha avviato un'indagine interna: "c'era una sola formica, non sappiamo come sia finita lì". L'88enne, che era malata terminale, nel frattempo è morta.





