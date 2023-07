Fatturato dell'industria a maggio +1,5%. Nel trimestre -0,9%

A maggio si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti dell'1,5% in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+2% su quello interno e +0,6% su quello estero). Secondo i dati dell'Istat nel trimestre marzo-maggio 2023 l'indice complessivo è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente (-1,0% sul mercato interno e -0,8% su quello estero).

Corretto per gli effetti di calendario il fatturato scende in termini tendenziali dello 0,5%, con flessioni della stessa intensità su entrambi i mercati (-0,6%). I giorni lavorativi sono stati 22 come nel 2022.



