La Ferrari di Charles Leclerc scatterà in pole position nel Gran Premio del Belgio di domenica prossima. Il monegasco partirà davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton. In quarta posizione la Rossa di Carlos Sainz, mentre la Red Bull di Max Verstappen, autore del miglior tempo, ma penalizzata di cinque posizioni per la sostituzione del cambio, scatterà dalla sesta piazza sulla griglia.



