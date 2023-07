Esplosione in una città russa a confine Ucraina, 16 feriti

Almeno 16 persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in un caffè a Taganrog, una città portuale della Russia meridionale, nella regione di Rostov, a confine con l'Ucraina. "Finora 15 persone hanno richiesto assistenza medica e sono in cura. Tutte hanno riportato lievi ferite da frammenti. Non ci sono state vittime" ha riferito il governatore della regione di Rostov Vasily Golubev, citato dalla Tass. Secondo il governatore, l'esplosione è stata presumibilmente provocata da un razzo.

Subito dopo l'esplosione a Taganrog, Mosca ha annunciato di aver abbattuto un altro missile sopra la regione meridionale di Rostov, questa volta nel distretto di Azov. Secondo il ministero della Difesa russo, il missile abbattuto farebbe parte di un altro tentativo di attacco ucraino in territorio russo.



