Cingolani: "Leonardo solida, risultati promettenti"

Il primo semestre di Leonardo "presenta ordini, ricavi, Focf e debito in netto miglioramento.

L'azienda si dimostra solida e i risultati sono promettenti, anche prospetticamente", dice l'ad Roberto Cingolani: "Siamo in una fase di predisposizione del nuovo piano industriale che -annuncia - vedrà la luce all'inizio del prossimo anno. I pilastri sono il consolidamento del core business con un focus particolare sui prodotti per la difesa e l'allargamento a nuove iniziative, con il potenziamento dei settori a maggior crescita, come spazio e cybersicurezza. Daremo un rinnovato impulso alla digitalizzazione di tutto il nostro portafoglio prodotti per accrescere ulteriormente la nostra competitività su tutti i mercati, in Italia e all'estero".

La società dell'aerospazio, difesa e sicurezza ha chiuso i conti dei primi sei mesi del 2023 "con ricavi in crescita del 4,8% (6,4% rispetto al dato rettificato) a 6,9 miliardi. Il risultato netto è pari a 208 milioni di euro: nel confronto con lo stesso periodo del 2022 risente (-22,1%) della plusvalenza di 11 milioni legata alla cessione del ramo Atm da parte di Selex.

L'Ebita migliora del 5,7% a 430 milioni." Nel primo semestre 2023 si conferma l'ottima performance già registrata dal gruppo nel 2022", rileva la società. "Gli ordini registrano un deciso incremento del 18,9% che sale al 21,4%, trainati in particolare dal business degli elicotteri e dell'elettronica, a conferma del rafforzamento della posizione di mercato del gruppo nei rispettivi settori". I ricavi sono in crescita " in particolare nel business dell'aeronautica, grazie anche alla significativa ripresa delle aerostrutture (+40%).



