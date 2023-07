Chiusura debole per Piazza Affari, con gli investitori che monetizzano parte dei rialzi che hanno spinto il listino milanese a ritoccare i massimi dal 2008. Il Ftse Mib ha terminato la seduta in calo dello 0,33% a 29.500 punti nonostante i segnali confortanti arrivati dai dati sull'inflazione di alcuni Paesi dell'Eurozona, migliori delle attese, e dai dati Usa sui prezzi per la spesa per consumi personali e da quelli sulla spesa dei consumatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA