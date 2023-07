Per Mediobanca risultati record, l'utile supera il miliardo

Mediobanca archivia l'esercizio 2022-2023, l'ultimo del vecchio piano quadriennale, con un utile di 1.027 milioni, in crescita del 13% sul 2022, e ricavi saliti del 16% a 3,3 miliardi. Si tratta di risultati superiori ai target di piano e ai massimo storici, sottolinea Piazzetta Cuccia in una nota.

Ai soci l'istituto guidato da Alberto Nagel distribuirà un dividendo di 0,85 euro per azione, in crescita rispetto agli 0,75 euro dell'esercizio precedente e con un pay-out del 70%.

Per il 2023-24 Mediobanca assicura il mantenimento dello stesso pay-out e un nuovo buy-back per circa 200 milioni di euro.

"Nell'esercizio 2022-23 il gruppo ha saputo raggiungere i migliori risultati di sempre in termini di ricavi (3,3 miliardi di euro), di utile (oltre il miliardo) e di redditività (rote 13%), dimostrando un'ottima capacità di adattarsi ai diversi contesti operativi e di saper cogliere le opportunità di business, migliorando gli obiettivi prefissati con tutti gli stakeholders. Forte di questa consapevolezza, Mediobanca conseguirà nel prossimo triennio forte crescita del wealth management, gestione più efficiente degli Rwa (asset ponderato per il rischio, ndr) e migliore remunerazione degli azionisti, in attuazione del piano "One Brand - One Culture", ha commentato Nagel.



