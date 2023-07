Matteo Restivo e Lorenzo Mora eliminati nelle batterie dei 200 metri dorso ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone.

Il 29enne friulano e primatista italiano Restivo ha chiuso diciassettesimo (1'58"57) e primo degli esclusi. Ventitreesimo posto (1'59"99) per il 24enne modenese Mora. Il miglior tempo della gara è stato segnato dall'australiano Bradley Woodward, con 1'57"14.



