"L'informazione ci ha consegnato di recente immagini di migranti tragicamente morti nel deserto o in mare. Sono immagini che feriscono le nostre coscienze. Non è pensabile che nell'animo umano ci sia un tale cinismo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio in corso al Quirinale.



