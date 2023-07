La Turchia multa Netflix per contenuti omosessuali

Il Consiglio supremo per la Radio e la Televisione di Turchia 'Rtuk' ha multato alcune piattaforme che distribuiscono film e serie televisive on-line, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime video, a causa di contenuti "contrari ai valori sociali e culturali e alla struttura della famiglia turca" e relativi a "relazioni omosessuali". Lo rendono noto vari media turchi.

Tra i vari esempi dei contenuti che hanno portato Rtuk alla decisione c'è un episodio della serie 'Love, Victor' di Disney+ che contiene "comportamenti immorali che disturbano la società", la serie 'Modern Love' trasmessa da Amazon Prime ritenuta "contraria ai valori morali della società e al principio di protezione della famiglia" e la serie di Netflix 'Élite' e il film 'Anne+' per avere mostrato "relazioni omosessuali".

Oltre alle sanzioni, Rtuk ha invitato i rappresentanti delle piattaforme a recarsi ad Ankara in settembre per discutere di "politiche relative alla trasmissione di contenuti riguardanti questioni sensibili come la struttura della famiglia turca, i valori morali nazionali e l'indivisibile integrità della Turchia". Dal 2019, le piattaforme che distribuiscono film a livello digitale non possono trasmettere contenuti in Turchia senza una licenza da parte di Rtuk che per legge è incaricata di monitorare i contenuti che vengono trasmessi e può rimuoverli nel caso li ritenga non appropriati.



