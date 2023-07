Giallo su Prigozhin a San Pietroburgo al vertice Russia-Africa

Il fondatore della Wagner, Yevgeny Prigozhin, che stringe la mano a un rappresentante della Repubblica Centrafricana mentre è in corso il vertice Russia-Africa a San Pietroburgo. E' quanto si vede in una foto twittata da Nexta Tv, rimbalzata sui social e ritwittata anche dal consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashenko. Ma la foto, secondo la testata online Fontanka, non sarebbe stata scattata a margine del forum Russia-Africa ma nell'albergo Trezini di San Pietroburgo, che - sempre secondo il giornale - apparterrebbe alla famiglia di Prigozhin. Resta anche da capire quando sia stata scattata.



