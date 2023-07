Clima: Gb, 'le temperature oltre i 40 gradi saranno normali'

Il caldo record registrato nel Regno Unito un anno fa, con temperature per la prima volta oltre i 40 gradi, sarà considerato normale entro la fine di questo secolo. E' quanto sostengono gli esperti di meteorologia e clima del Met Office britannico in un rapporto di previsioni a lungo termine.

Anni caldi come il 2022 saranno così la media entro il 2060, se il livello delle emissioni di CO2 rimarrà invariato. Non solo, entro la fine del secolo temperature intorno ai 40 gradi saranno considerate come più basse della media rispetto a picchi di caldo ancora più elevati. Queste stime sono state fatte ipotizzando che il mondo si riscaldi di circa 2-3 gradi nei prossimi decenni.

"Il nostro clima sta cambiando ora e sta cambiando velocemente", ha detto l'autore del rapporto, Mike Kendon.

"Vedremo moltissimi giorni in più oltre i 30, 32 o 35 gradi.

Quindi le estati più calde diventeranno molto più frequenti", ha aggiunto.



