Brasile, esplode un silo di grano: due morti e nove dispersi

Due operai morti e due feriti. Questo il bilancio ancora provvisorio dell'esplosione avvenuta mercoledì pomeriggio nel silo per l'essiccazione del grano di una delle principali aziende agroindustriali di Palotina, nello stato brasiliano del Paraná. Almeno nove persone risultano ancora disperse, secondo quanto affermano i vigili del fuoco ancora impegnati nei soccorsi.

L'azienda proprietaria dei silos, C.Vale, afferma che si tratta di "un incidente di vasta portata che ha colpito l'unità centrale di raccolta del grano a Palotina, nel Paraná occidentale, per cause ancora sconosciute". Il capitano dei vigili del fuoco ha spiegato che al momento dell'esplosione le vittime si trovavano in un tunnel che collega i magazzini al silo.



