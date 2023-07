Ambiente e Calabria star di Summer Limited Edition

(dell'inviata Cinzia Conti) Se Ilenia Lazzarin, Luca Seta, Alessio Praticò, Nicole Sorace, Francesco Mura sono i protagonisti della nuova serie Summer Limited Edition - in onda dal 28 agosto ogni lunedì alle 19.50 su DeAKids (canale 601 e 602 di Sky) - con loro sono in scena altri due attori silenziosi ma espressivi come non mai: la Calabria, con le sue meraviglie lontane dai soliti cliché e dalle mete battute dal turismo, e l'ambiente, che ai giovani sta sempre più a cuore.

Diretta da Mario Vitale e prodotta da KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini, con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission, è stata presentata da tutto il cast ed accolta con entusiasmo al Giffoni Fim Fest. La trama è incentrata su Pietro, quattordicenne trascinato dai genitori per le ferie in un paesino della Calabria dove incontra Luce, giovanissima attivista ambientale.

"Summer Limited Edition - spiega il regista Mario Vitale - è nata da una parte per fare qualcosa per il mondo dei ragazzi, concentrandoci su un tema molto attuale e che a loro sta molto a cuore come l'ambiente e raccontando una storia un po' diversa anche sulla mia Calabria. Il borgo di Cariati era il luogo perfetto per affrontare queste tematiche per le sue stesse ambientazioni che regalano scenari naturali tra mare e montagna".

Ilenia Lazzarin, che oltre ad essere una versatile attrice di cinema e teatro è anche una "mamma superfelice", dice: "In Un posto al sole sono diventata mamma un anno prima di esserlo nella vita e mi ha portato fortuna. Qui sono la mamma di un adolescente mentre nella realtà ho un piccolo di 4 anni e mezzo.

Sto vedendo quello che succederà... Con Luca siamo amici e ci siamo ritrovati dopo aver lavorato assieme anni: più maturi ma sempre affiatati, siamo due genitori che stanno provando a capire il proprio figlio. Ci sono sempre dei gap inevitabili tra i grandi e i ragazzi, l'adolescente sta scoprendo una parte del mondo che il genitore non conosce. Per questo apprezzo tanto quello che fa Giffoni, che nutre questo rapporto tra la mia generazione e quella dei miei figli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA