La tuffatrice australiana Rhiannan Iffland si conferma campionessa del mondo delle grandi altezze, vincendo la medaglia d'oro nella gara dei 20 metri ai Mondiali in corso a Fukuoka in Giappone.

Argento per la canadese Molly Carlson e bronzo alla connazionale Jessica Macaulay. L'azzurra Elisa Cosetti ha chiuso la prova al nono posto. Per la Iffland è il terzo oro mondiale di specialità in carriera dopo quelli di Budapest 2017 e Gwangju 2019.



