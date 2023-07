Notte di angoscia a Rodi e Corfù, le fiamme avanzano

Nuova notte di angoscia nelle isole greche di Rodi (Dodecaneso) e Corfù (Jonie) dove il fronte del fuoco continua ad avanzare fino alle abitazioni: le autorità hanno inviato messaggi di evacuazione in nove zone in tutto. Lo riporta il media ellenico Kathimerini. Situazione particolarmente critica a Rodi dove gli incendi sul versante sud-est dell'isola hanno assunto dimensioni maggiori, le persone sono state fatte allontanare da quattro insediamenti, alcune abitazioni stanno bruciando a Gennadi. Sul versante nord-orientale di Corfù i roghi minacciano cinque villaggi, le evacuazioni sono in corso verso aree più sicure.



